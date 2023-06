Abstimmungssonntag Juni 2023: Die Resultate der Kantone

Sehr deutlich wurde auch das Gesetz zur OECD-Mindeststeuer angenommen. Künftig werden also Grosskonzerne in der Schweiz eine Mindeststeuer von 15 Prozent zahlen müssen.

Sehr klar fiel die Abstimmung zur Einführung der OECD-Mindeststeuer für Grosskonzerne aus. Die Vorlage wurde auch breit befürwortet – einzig die SP stellte sich dagegen. Sie kritisierten den Verteilschlüssel unter den Kantonen und befürchten, dass vor allem die Wirtschaftsstandorte Zug und Basel stark von den Mehreinnahmen profitierten. Stattdessen wollte die SP, dass die Einnahmen aus der Mindeststeuer an den Bund gehen und für Infrastrukturen investiert werden. Mit der Abstimmung am Sonntag ist nun aber klar, dass es bei der vorgesehenen Verteilung bleibt – 75 Prozent der Einnahmen gehen an die Kantone, 25 Prozent an den Bund.