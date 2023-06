Abstimmungssonntag: SVP-Rösti freut sich verhalten – «Parlament darf Vorlagen nicht überladen»

Auch das CO2-Gesetz sei im Parlament bereit. «Ich hoffe, dass das Parlament, nach der Abstimmung von heute, hier vorwärts macht», sagt Rösti. Dabei solle das Parlament jedoch nahe an den Empfehlungen des Bundesrates bleiben und die Vorlagen nicht überladen, sagt er.

Klimapolitik fange mit Energiepolitik an, sagt der SVP-Bundesrat. Somit müsse man auch mehr Strom in der Schweiz produzieren, um die Versorgung sicherzustellen. «Der Entscheid von heute ist für den Bundesrat ein klares Signal, bei der einheimischen Stromproduktion vorwärts zu machen», so Rösti.