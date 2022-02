Abstimmungssonntag: Die Schweiz stimmt heute über vier Vorlagen ab

Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot»: Die Initiative will die Forschung an Tier und Mensch fundamental verändern. Tierversuche wären verboten, ebenso die Forschung am Menschen. Bundesrat, Parlament und alle grossen Parteien lehnen die Initiative ab. Im Parlament bekam das Volksbegehren keine Stimme.