Covid-Gegner befürchten Manipulation – Abstimmungssonntag lässt Sicherheitsbehörden zittern

Hohe Wahlbeteiligung erwartet

Erste Zahlen zu den Abstimmungen zeigen: Vor allem bei den Gegnerinnen und Gegnern des Covid-Gesetzes zeichnet sich im Vorfeld eine hohe Wahlbeteiligung ab, wie der «Sonntagsblick» schreibt. So lag am Freitag in Fischenthal ZH, dass zu den impfskeptischsten Gemeinden im Kanton Zürich gehört, die Rücklaufquote der Stimmcouverts bereits bei 17 Prozent. Bei den beiden vorausgegangenen Abstimmungen dieses Jahres betrug die Stimmbeteiligung zum selben Zeitpunkt sieben beziehungsweise neun Prozent. In den meisten Städten, die oft eine überdurchschnittlich hohe Impfquote aufweisen, lässt sich bisher keine besonders hohe Wahlbeteiligung feststellen.