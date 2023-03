Crédit Suisse-Aus: Wie viel Geld hat meine Pensionskasse verloren?

Das denken die Menschen auf der Strasse am Tag nach der Bekanntgabe durch den Bundesrat über die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS.

Ausser der UBS, die als einzige Siegerin hervorgeht, gibt es laut Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern, vor allem viele Verlierer.

Was ist passiert?

Nach langen Kriseln und massiven Verlusten ist das Schicksal der Credit Suisse nun klar: Am Sonntag wurde bekannt , dass die UBS die Bank übernehmen wird. Dafür bezahlt sie rund drei Milliarden Franken. Aktionäre der CS bekommen noch rund 75 Rappen pro Aktie.

Wie ist die Stimmung bei den Pensionskassen?

Wie viele CS-Aktien haben Schweizer Pensionskassen?

Die 250 PKs, die die PPC Metrics berät, verfügen laut Skaanes über ein Verwaltungsvermögen von rund 500 Milliarden Franken. Wie viele CS-Aktien einzelne PKs halten, legen sie nicht offen. Skaanes sagt aber: «Eine durchschnittliche Schweizer Pensionskasse wird mit ungefähr 0,1 bis 0,3 Prozent des Gesamtvermögens in Aktien und Obligationen der CS investiert haben. Das ist ein sehr geringer Anteil.»

Ist meine Pension in Gefahr?

Ich fürchte mehr um das Geld, das ich in Aktien der CS investiert hatte!

Was ist mit den 16 Milliarden, die an Anleihen vernichtet worden sind?

Viele Kassen hätten diese gekauft, weil sie aufgrund der Negativzinsen Rendite brauchten. «Über Nacht wurden am Montag 16 Milliarden Franken vernichtet, diese Bonds sind nun wertlos. Womöglich war sogar die AHV dort investiert.»

Was machen PKs, die ihr Konto bei der CS haben?

Was, wenn die CS die Anlagen meiner PK verwaltet hat?

Das Big Picture – wie geht es weiter?

Zusammenfassend lässt sich laut Skaanes sagen: «Für die Pensionskassen ist der Untergang der CS an sich keine Tragödie. Der Bund und die SNB haben ausreichend Mittel in Aussicht gestellt, damit die Übernahme gelingt. Mittel- bis langfristig präsentiert sich für die Pensionskassen aber eine neue Situation. Sie werden die Stabilität der Teams überwachen, allfällige neue Verträge detailliert prüfen und womöglich auch aktiv Ausschreibungen für ihre Anlagen machen und so den Wettbewerb sicherstellen müssen.»