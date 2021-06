Stoosbahnen - Absturz eines Vierersessels wegen Lücken in der Kommunikationskette

In der Folge eines Sesselabsturzes am 6. Februar 2020 am Fronalpstock ist eine Personen ums Leben gekommen.

«Der Abschlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust ruft uns allen nochmals schmerzhaft in Erinnerung, dass an jenem Tag ein Mensch sein Leben verlor und drei Passagiere zum Teil erhebliche Verletzungen erlitten», teilen die Stoosbahnen am Mittwoch mit. Ereignet hatte sich das Unglück am späten Abend des 6. Februar 2020, als ein Vierersessel des Sessellifts Stoos-Fronalpstock SZ abstürzte. Der Vierersessel kollidierte auf der Talfahrt mit dem Seil und stürzte in der Folge rund zehn Meter in die Tiefe. In der Folge verlor eine Person ihr Leben und drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Alle Opfer waren für den Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli tätig. Sie befanden sich auf einem Firmenausflug.