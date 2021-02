Auch die Stiftschule in Einsiedeln konnte sich der Jerusalema Dance Challenge nicht entziehen und produzierte in den Räumlichkeiten der grossen Klosteranlage ihr eigenes Tanzvideo. Die Idee dazu kam von den Sportlehrpersonen der Schule, wie Abt Urban Federer gegenüber von 20 Minuten sagt. Er selber wurde auch von den Lehrpersonen angefragt, ob er Lust hätte mitzumachen. «Ich wollte unbedingt dabei sein! Darum mussten wir zusammen einen Termin finden, an dem ich mir diese Zeit nehmen konnte», sagt Abt Urban.

Einen WM-Medaillen-Gewinner als bewusste Kulisse

Auch ein prominenter Gast schlich sich in den Hintergrund des Videos der Stiftschule. Wie Abt Urban erklärt, handelt es sich dabei um Killian Peier, der 2019 die Bronzemedaille auf der Grossschanze bei den nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Seefeld in Tirol holte. Dies sei aber nicht geplant gewesen, wie Abt Urban weiter erzählt. «Kilian Peier hat eigentlich unfreiwillig mitgemacht. Er war in den Räumlichkeiten von Swiss Ski am Trainieren, während eine Klasse im Trainingsraum tanzen wollte.» Man habe ihn aber dann gefragt, ob er im Hintergrund nicht weitertrainieren wolle, was er schliesslich auch getan hat.