Lara Gut-Behrami ist derzeit in bestechender Form. Holt sie auch in Cortina eine Medaille?

Am Montag startet die Ski-WM in Cortina.

Es ist entschieden. Nun ist klar, welche Ski-Cracks die Schweiz bei der WM in Cortina, die am Montag startet, vertreten. So selektioniert Swiss-Ski 14 Fahrer. Angeführt wird das Aufgebot von Beat Feuz und Marco Odermatt. Beide sind in bestechender Form und wollen auch in Cortina dafür sorgen, dass Schweizer Ski-Fans jubeln dürfen. Zusätzlich figurieren auch Niels Hintermann und Semyel Bissig im Aufgebot. Im Slalom, wo sechs Schweizer die Kriterien erfüllt haben, wird noch eine interne Qualifikation gefahren.