USA : Abtreibung bei Vergewaltigungsopfer (10) – jetzt klagt die «gemobbte» Ärztin

Die Generalstaatsanwaltschaft in Indiana spricht von Ermittlungen gegen die Ärztin. Doch die lässt sich das nicht gefallen.

Nach Berichten über einen Schwangerschaftsabbruch bei einer vergewaltigten Zehnjährigen in den USA hat sich die behandelnde Ärztin gegen Vorwürfe der Behörden in Ohio zur Wehr gesetzt. Caitlin Bernard habe das Mädchen angemessen behandelt, die Gesetze eingehalten und nicht gegen die ärztliche Schweigepflicht verstossen, betonte deren Anwältin Kathleen DeLaney am Donnerstag (Ortszeit). Bernards Arbeitgeber sei nicht gegen diese vorgegangen. Die Strafverfolgungsbehörden haben einen 27-Jährigen der Tat beschuldigt.

Bernard hatte laut Berichten der Zeitung «The Indianapolis Star» und des Senders WXIN-TV den Gesundheitsbehörden vorschriftsgemäss gemeldet, dass sie Ende Juni bei dem Mädchen einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen habe. Die Zehnjährige sei dazu wegen der strengen Abtreibungsgesetze in Ohio zu Bernard in den benachbarten US-Staat Indiana gereist, hiess es in den Medienberichten.

Generalstaatsanwalt rudert zurück

Der Fall schlug wegen des kurz zuvor ergangenen Abtreibungsurteils des Obersten Gerichts der USA hohe Wellen. Auch Präsident Joe Biden erwähnte ihn. Abtreibungsgegner stellten den Wahrheitsgehalt des Berichts zunächst in Frage. Der Generalstaatsanwalt von Ohio, Dave Jost, sagte am Montag dem Sender Fox News, es gebe nicht den leisesten Beweis dafür, dass die Geschichte stimme. Sein Amtskollege in Indiana, Todd Rokita, teilte mit, sein Amt ermittle wegen Bernard. Welches Fehlverhalten ihr konkret vorgeworfen wird, sagte Rokita nicht. Die Staatsanwaltschaft in Indianapolis erklärte, allein sie habe die Vollmacht, Strafrechtsermittlungen einzuleiten. Bernard sei Ziel von Einschüchterungsversuchen und Mobbing.

Nachdem der mutmassliche Vergewaltiger in Columbus offiziell beschuldigt wurde, ruderte Generalstaatsanwalt Jost zurück. Das Leid der Zehnjährigen sei herzzerreissend, erklärte er. Seine Ermittler stünden bereit, die Polizei zu unterstützen.

Anwältin DeLaney sagte, Bernard erwäge wegen Verleumdung rechtliche Schritte einzuleiten, auch gegen Generalstaatsanwalt Rokita. Auch demokratische Juristen kritisierten sein Verhalten. «Es ist wirklich gefährlich, wenn Leute in den Strafverfolgungsbehörden versuchen, auf der Grundlage von Gerüchten im Internet Strafermittlungen einzuleiten», sagte der Staatsanwalt von Marion County, Ryan Mears.

