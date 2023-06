Fehlende Unterschriften: Abtreibungs-Initiativen scheitern

Während Linke Lockerungen in der Abtreibungs-Politik fordern, werden in rechten Kreisen schärfere Massnahmen gefordert.

Am Mittwoch lief die Sammelfrist für zwei Abtreibungs-Volksinitiativen aus rechtskonservativen Kreisen ab. Für beide Initiativen wurden insgesamt 160’000 Unterschriften gesammelt, keine der beiden kam jedoch einzeln auf die benötigten 100’000 Unterschriften . Vor allem Mitglieder der SVP und EDU waren an den beiden Initiativen beteiligt.

Längere Bedenkzeit und keine Spätabtreibungen

Die «Lebensfähige Babys retten»-Initiative setzte am Ende der Schwangerschaft an: Sie wollte Spätabtreibungen verbieten, sofern das Baby ausserhalb des Mutterleibes lebensfähig wäre. Fortschritte in der Neonatologie ermöglichen es, dass Frühgeburten bereits in der 22. von 40 Schwangerschaftswochen gerettet werden können.