Mexiko : Abtreibungsgegner machen live auf Bühne Ultraschall an schwangerer 15-Jähriger

In Mexiko mobilisieren die Abtreibungsgegner. Auf einer Bühne in der Hauptstadt unterzog ein Arzt vor jubelndem Publikum eine Teenagerin einem Live-Ultraschall.

In Mexiko hat sich eine schwangere Jugendliche während einer Demonstration von Abtreibungsgegnern unter dem Jubel Tausender Teilnehmer einer Ultraschalluntersuchung unterzogen. Bei einer Kundgebung in Mexiko-Stadt untersuchte am Sonntag ein Gynäkologe auf der Bühne die 15-jährige Ana, die in der 38. Woche schwanger ist. Auf grossen Bildschirmen wurden die Bilder ihrer Gebärmutter übertragen, während die Menge jubelte und betete.