Safe Abortion Day: «Abtreibungsgegner nutzen die Not von Frauen gnadenlos aus»

«Die SHMK kann heute ohne jegliche Qualitätsvorschriften handeln und nutzt das Leid und die Not der schwangeren Frauen gnadenlos aus», so Siegrist.

«Parallel zur Entscheidung des amerikanischen Supreme Court wurden auch in der Schweiz zwei neue Initiativen lanciert, um den sicheren Zugang zu Abtreibungen zu erschweren», sagt Nicola Siegrist, Präsident der Juso. Am Mittwoch führte die Juso eine Aktion vor dem Hauptsitz der Stiftung «Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind» durch.

So sollen gemäss Juso alle Beratungsstellen gewisse Fachlichkeits- und Neutralitätskriterien erfüllen.

Am 29. September ist der internationale Tag für sichere Abtreibungen. Damit soll Aufmerksamkeit auf die Gewährleistung des sicheren Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen gelenkt werden.

JUSO-Präsident Nicola Siegrist betont die Relevanz dieser Thematik: «Parallel zur Entscheidung des amerikanischen Supreme Court wurden auch in der Schweiz zwei neue Initiativen lanciert, um den sicheren Zugang zu Abtreibungen zu erschweren», so Siegrist.

«Beratungsstelle handelt ohne Qualitätsvorschriften»

Vor allem eine Beratungsstelle stört die Juso: Die Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK). Im Netz tritt die Stiftung als Beratungsstelle für Schwangere in Not auf – verfolgt gemäss JUSO aber klar das Ziel, Abtreibungen um jeden Preis zu verhindern.

«Die SHMK kann heute ohne jegliche Qualitätsvorschriften handeln und nutzt das Leid und die Not der schwangeren Frauen gnadenlos aus», sagt Juso-Präsident Nicola Siegrist. «Der Onlineauftritt solcher Pseudo-Beratungen der Abtreibungsgegner und -gegnerinnen gaukelt eine unabhängige Beratung vor.»

Juso fordert verschärftes Gesetz

Die Kriterien sollen sich dabei an den Kriterien der Stiftung «Sexuelle Gesundheit Schweiz» orientieren. In einem ersten Schritt werde die JUSO eine Anfrage an den Bundesrat stellen – je nach Antwort käme es zum Vorstoss.