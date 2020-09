Weisse Grabkreuze mit Schriftzügen wie «Baby ermordet» oder «Mamma, warum hast du mich abgetrieben?» stehen am Samstagmorgen vor mehreren Spitälern in der Deutschschweiz. Auch ein grosses Banner mit der Überschrift: «Abtreibung tötet jährlich 56 Millionen Kinder! Stoppt diesen Massenmord!!!»

Hinter der Aktion stehen Abtreibungsgegner, die so auf die Nichtbewilligung des für am Samstag in Winterthur ZH geplanten «Marsch fürs Läbe» reagieren wollten, wie Katharina Kaufmann, eine Unterstützerin der Aktion, zu 20 Minuten sagt. Laut Kaufmann handelt es sich um eine von den Organisatoren des Marsches unabhängige Gruppe. Diese soll die Nacht-und-Nebel-Aktion über eine Whatsapp-Gruppe in der Deutschschweiz organisiert haben. Nach Angaben von Kaufmann handelt es sich um Jugendliche im Alter von 18 und 20 Jahren, welche die Kreuze selber geschreinert haben sollen.