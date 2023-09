Abtwil AG: «Er kam von der Ideallinie ab»

Am Maisfeld und am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Diese Fahrt hat er sich wohl nicht so vorgestellt: Ein 58-Jähriger fuhr am Samstagabend von Sins in Richtung Abtwil, als er kurz nach 23.30 Uhr in Abtwil aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, «kam er von der Ideallinie ab». Erst das angrenzende Maisfeld habe ihn zum Stillstand gebracht.