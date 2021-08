Bieler Hassprediger : Abu Ramadan wegen Betrug und Rassendiskriminierung angeklagt

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen, dass der umstrittene libysche Prediger Abu Ramadan zu Hass gegen Personen wegen derer Religion oder Ethnie aufgerufen hat.

Gegen Abu Ramadan, der in der Bieler in der Bieler Ar'Rahman-Moschee 2017 Hetzpredigten gehalten hatte, wurde Anklage erhoben.

Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat ein Strafverfahren, das im August 2017 wegen des Vorwurfs der Rassendiskriminierung gegen den 68-jährigen Libyer Abu Ramadan eröffnet worden war, abgeschlossen und den Mann zur Anklage gebracht. Auslöser des Verfahrens war eine Strafanzeige, wonach dieser am 7. Juli 2017 in einer Moschee in Biel auf Arabisch eine Predigt gehalten und dabei zu Hass gegen Angehörige bestimmter Ethnien oder Religionen aufgerufen habe. Ende 2018 ging zudem eine Strafanzeige der Wohnsitzgemeinde des Beschuldigten wegen strafbarer Handlungen im Zusammenhang mit dem Bezug von Sozialhilfeleistungen ein.

«Die Behandlung des Vorwurfs der Rassendiskriminierung gestaltete sich insbesondere in Bezug auf die Übersetzung der Predigt aus der arabischen in die deutsche Sprache durch einen Experten sowie die anschliessende Interpretation des Gesagten durch ein weiteres Gutachten aufwändig», schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung. Sie sieht es als erwiesen an, dass der Mann in der Predigt wiederholt den Wunsch äusserte, dass gewisse Personen oder Personengruppen bestimmter Ethnien oder Religionen vernichtet werden sollten, damit zu Hass aufrief und sich somit der Rassendiskriminierung schuldig gemacht hat.