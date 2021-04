ETH-Messungen : Abwasser kündigt nächste Corona-Welle an

Corona-Viren lassen sich im Abwasser nachweisen. Forscher der ETH Zürich sagen, dass sie die Virenentwicklung über das Abwasser schneller als mit herkömmlichen Tests nachweisen können.

Forschende der ETH geben an, Coronaviren im Abwasser in beinahe «Echtzeit» messen zu können.

Die Abwasser der Kläranlagen halten viele Informationen bereit. Die Eawag, das Wasserforschungsinstitut der ETH, startete im Juni 2020 ein Projekt, um Coronaviren im Abwasser nachzuweisen. Das Forscherteam sagt, es könne von den Kläranlagen in Zürich Werdhölzli und in Step de Vidy in Lausanne «beinahe Echtzeitmessungen» vornehmen. Infektionstrends würden sich somit eindeutig ablesen lassen – und das bevor herkömmliche Tests vorliegen.