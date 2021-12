Böse Weihnachtsüberraschung für US-Präsident : Abweichler aus eigener Partei – Joe Bidens Klimapaket droht zu scheitern

Nach langen Verhandlungen stellt sich der demokratische Senator Joe Manchin gegen das Projekt zum Klimaschutz des Präsidenten. Stimmt er mit Nein, könnte er das billionenschwere Paket beerdigen.

Eines der innenpolitischen Kernvorhaben von US-Präsident Joe Biden steht womöglich vor dem Aus. Trotz monatelanger Überzeugungsarbeit gelang es dem Demokraten nicht, im Senat alle Parteikollegen für sein geplantes billionenschweres Sozial- und Klimapaket an Bord zu holen. Der demokratische Senator Joe Manchin, der das Projekt seit langem aufhält, kündigte am Sonntag sein Nein an. Für Biden und seine Partei bedeutet dies ein Jahr vor den Kongresswahlen ein echtes Problem. Das Weisse Haus reagierte mit Unverständnis und Ärger und kündigte an, weiter auf ihn einzuwirken.