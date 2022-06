Benzinpreise: Abzocke an Tankstellen? Preisüberwacher schaut genauer hin

1 / 5 Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Benzinpreise auf deutlich über zwei Franken pro Liter in die Höhe geschossen. Dies trifft Schweizerinnen und Schweizer an der Tankstelle hart: Die Preise sind vielen zu hoch. 20min/Taddeo Cerletti Dies bringt nun auch den Schweizer Preisüberwacher aufs Parkett. Dieser schaut nun den Tankstellenbetreibern genauer auf die Finger. «Eine Marktbeobachtung ist im Gange», bestätigt der Stellvertreter des Preisüberwachers, Beat Niederhauser, gegenüber 20 Minuten. Konkret: Der Schweizer Preisüberwacher kontrolliert, ob eine Verfälschung des Markts zurzeit stattfindet. 20min/Simon Glauser In der Schweiz werden Forderungen laut, etwas gegen die hohen Benzinpreise zu unternehmen. Um rasch für Entlastung zu sorgen, liegt der Ball nun bei der Politik. Nächste Woche wird im Parlament über mögliche Entlastungen für den Endkonsumenten gesprochen. 20min/Simon Glauser

Darum gehts

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Benzinpreise auf deutlich über zwei Franken pro Liter in die Höhe geschossen. Dies trifft Schweizerinnen und Schweizer an der Tankstelle hart. Auch andere Länder kämpfen mit hohen Benzinkosten. Deshalb haben Deutschland, Frankreich oder Italien die Steuer für den Treibstoff gesenkt.

Auch in der Schweiz werden Forderungen laut, etwas gegen die hohen Benzinpreise zu unternehmen. Eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt: 64 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer wollen eine Senkung der Abgaben und Steuern für Benzin und andere Treibstoffe.

«Es kann sein, dass zu hohe Preise verlangt werden»

Die Diskussion bringt nun auch den Schweizer Preisüberwacher aufs Parkett. Dieser schaut nun den Tankstellenbetreibern genauer auf die Finger. «Eine Marktbeobachtung ist im Gange», bestätigt der Stellvertreter des Preisüberwachers, Beat Niederhauser, gegenüber 20 Minuten. Konkret: Der Schweizer Preisüberwacher kontrolliert, ob eine Verfälschung des Markts zurzeit stattfindet.

Zwar sei davon auszugehen, dass der Markt in der Schweiz grundsätzlich funktioniere. Aber bisher sei es schwierig, herauszufinden, wo man am günstigsten tanken kann. «Deshalb kann es sein, dass zu hohe Preise verlangt werden», sagt Niederhauser. Werden wir also im Moment von der Mineralölbranche abgezockt? «Wir können es nicht ausschliessen. Darum auch die Abklärung», sagt Niederhauser.

Politik will für Entlastung sorgen

Um rasch für Entlastung zu sorgen, liegt der Ball nun bei der Politik. Nächste Woche wird im Parlament über mögliche Entlastungen für den Endkonsumenten gesprochen. Im Vordergrund steht dabei eine Senkung der Mineralölsteuer für eine gewisse Zeit. Dies befürworten die bürgerlichen Parteien Mitte, FDP und SVP.

Bei den Grünen will man von der «Giesskannen-Lösung» jedoch nichts wissen. Grünen-Präsident Balthasar Glättli sagt: «Es kann nicht sein, dass der Staat Milliarden zur Verfügung stellen muss, aber Mineralölkonzerne gleichzeitig Gewinne in Milliardenhöhe einstreichen.» Ausserdem sei der Tankrabatt ein Rabatt für die Reichen. «Die Inhaber von Züribergtraktoren profitieren logischerweise völlig überproportional vom Rabatt.»

Glaubst du, dass die Mineralölkonzerne uns abzocken? Ja, klar. Die wollen einfach nur viel Geld verdienen. Dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Nein, das denke ich nicht. Das können sie sich gar nicht leisten. Das ist mir egal, denn ich habe kein Auto.

Vorwurf gegen Mineralölkonzerne

Für Glättli ist es skandalös, dass bereits jetzt die Preise erhöht worden sind, obwohl man noch genügend günstiges Benzin an Lager hätte. «Die Konsumenten werden mehr geschröpft, als es durch den Weltmarkt gerechtfertigt ist.» Genau darum entstehen laut Glättli noch höhere Gewinne für die Ölkonzerne. «Das sind blutige Gewinne.»

Ähnlich sieht es Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation sagt, dass der massive Preisanstieg an den Tankstellen zu einem grossen Teil durch höhere Gewinnmargen der Ölkonzerne verursacht worden sei. Dies zeigt eine im April veröffentlichte Studie von Greenpeace. Die Studie untersuchte den Rohölpreis in den EU-Ländern im Januar und in den ersten Märzwochen – also vor und nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine.



«Zahlen, die von Avenergy selbst veröffentlicht wurden, zeigen, dass sie den Endkonsumenten abzocken», sagt Roland Gysin von Greenpeace Schweiz. Gemäss Zahlen von Avenergy ist das Rohöl in der Schweiz zwischen Februar und April um acht Prozent teurer geworden. Das bleifrei Benzin 95 hingegen um fast zehn Prozent, Diesel gar um knapp 16 Prozent, sagt Roland Gysin von Greenpeace Schweiz. «Da zeigt sich eine klare Lücke. Es ist der Beleg dafür, dass Gewinne abgeschöpft werden.»