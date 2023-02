A9: Ärger um Walliser Autobahn, Astra will Geld zurück

Auf rund 500 Metern ist der neu gebaute Autobahnabschnitt zwischen Siders und Brig VS 50 Zentimeter zu schmal – das wurde am Freitag bekannt.

Es ist ein erneuter Fauxpas in einer mittlerweile langen Liste von Fehlern beim Ausbau der A9 im Wallis. Und es kommt noch dicker. Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, will das Bundesamt für Strassen (Astra) jetzt sogar Geld zurück. Weshalb?