Champions League Halbfinal: Inter Mailand – AC Milan im Ticker

Inter Mailand und die AC Milan kämpfen an diesem Dienstag (21.00 Uhr) um den Einzug ins Finale der Fussball-Champions-League. Nach einem souveränen 2:0-Erfolg im Hinspiel geht Inter als grosser Favorit in die zweite Begegnung im San-Siro-Stadion. Die Nerazzurri könnten nach 2010 wieder das Endspiel der europäischen Königsklasse erreichen – damals holten sich die Italiener gegen den FC Bayern den Triumph.

Milan glaubt nach eigenen Angaben indes an eine Aufholjagd und hofft vor allem auf Stürmer Rafael Leão, der nach seinem verletzungsbedingten Ausfall im Hinspiel nun wieder fit sein soll. Der Sieger des Derbys trifft am 10. Juni im Finale auf Rekordchampion Real Madrid oder Manchester City. Die beiden Spitzenteams treffen nach einem 1:1 aus der vorigen Woche in Madrid an diesem Mittwoch in Manchester zum Rückspiel aufeinander.