Neues Foto : Ach, Boris – seine «Arbeitstreffen» im Lockdown überzeugen nicht mehr

Boris Johnson fliegt ein neues Foto um die Ohren. Ein gefundenes Fressen für die Opposition. Der Premier zeige «immer wieder, dass er sich nicht an die Regeln hält, die er für den Rest von uns aufstellt».

Nur zwei Personen durften sich in Grossbritannien im Mai 2020 draussen treffen, Sitzungen sollen nur «wenn unbedingt nötig» stattfinden, das Land ordnete sich in jenem Frühling ganz dem Lockdown unter. Klar, dass die Politik da mit gutem Vorbild vorangeht, würde man meinen. Oder eben auch nicht.

Das Foto, das der «Guardian» am Montag veröffentlichte, reiht sich ein in eine Reihe von Berichten über Partys, die während des Lockdowns in der Downing Street stattgefunden haben sollen. Auch wenn ein Regierungssprecher sagte, es sei lediglich ein Arbeitstreffen gewesen, fehlt es Boris Johnson mittlerweile an politischer Autorität, strengere Corona-Massnahmen zu verteidigen.