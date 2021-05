Frust beim Meister - YB-Topscorer Nsame fällt wegen Achillessehnen-Riss monatelang aus

Wie der Club am Sonntag mitteilt, hat sich der Stürmer-Star die Achillessehne gerissen und fällt monatelang aus.

Beim Treffer zum 4:2 am Samstagabend verletzte sich Topscorer Jean-Pierre Nsame schwer.

Stürmer Jean-Pierre Nsame wird dem frisch gebackenen Meister Young Boys lange fehlen: Der Führende der Super-League-Torschützenliste (19 Treffer) zog sich am Samstag im Spiel gegen Luzern einen Riss der rechten Achillessehne zu, als er mit dem linken Fuss das Tor zum 4:2 erzielte. Der 28-Jährige muss sich in den nächsten Tagen operieren lassen und wird den Young Boys monatelang nicht zur Verfügung stehen, teilt der Club am Sonntagnachmittag mit.