Covid-19 - Acht Corona-Ansteckungen nach EVZ-Meisterfeier entdeckt

Am Freitag vor zwei Wochen holte sich der EVZ den zweiten Eishockey-Meistertitel. Rund 5000 EVZ-Fans jubelten und feierten vor der Bossard-Arena.

Der EVZ hat sich am Freitag vor zwei Wochen den zweiten Eishockey-Meistertitel geholt . An einer spontanen Meisterfeier jubelten dann rund 5000 EVZ-Fans gemeinsam mit ihren Meisterhelden vor der Bossard-Arena. Die Feierlichkeiten mit tausenden Personen auf engem Raum hat die Zuger Polizei toleriert . Nun ist bekannt, dass es Corona-Ansteckungen gegeben hat, wie die « Luzerner Zeitung » schreibt.

«Grössere Menschenansammlungen sind nach wie vor ein Risiko»

Dies sei deshalb naheliegend, da insbesondere jüngere Personen vor der Bossard-Arena gefeiert hätten. Bei ihnen verlaufe eine Corona-Infektion häufiger ohne Symptome. Zudem sei auch die Wahrscheinlichkeit gross, dass nicht jeder, der vor dem Stadion mitfeierte und später positiv getestet wurde, die Teilnahme an der Feier gegenüber dem Contact-Tracing zugegeben habe.

Auch der Gesundheitsdirektor Martin Pfister mahnt zur Vorsicht gegenüber der LZ. «Die Erfahrungen der letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir auch in stabilen Situationen noch vorsichtig sein müssen – das bestätigen die nachgewiesenen einzelnen Ansteckungen. Grössere Menschenansammlungen sind nach wie vor ein Risiko, insbesondere wenn die Maske nicht getragen oder die Abstände nicht eingehalten werden.»

EVZ bedauert Ansteckungen

Der EVZ zeigt sich auf Anfrage der LZ zurückhaltend. «Von unserer Seite her wurde kein Anlass organisiert. Die Personen, welche auf dem Arenaplatz erschienen sind, haben dies auf ihre eigene Verantwortung getan. Natürlich bedauern wir, dass es zu Ansteckungen gekommen ist», lautet die schriftliche Antwort der EVZ-Medienstelle. In Absprache mit allen Beteiligten und in Anbetracht der grossen Menschenmasse vor dem Stadion sei kurzfristig beschlossen worden, dass die Mannschaft den Pokal kurz auf dem Balkon präsentiere, damit sich die Menschenmenge im Anschluss daran auflösen würde. Dies sei dann auch ohne Zwischenfälle geschehen, schreibt der EVZ weiter.