Aromatherapie - 8 Dinge, die du über ätherische Öle wissen solltest

Bestimmt hast du auch schon mal gehört, dass Lavendelöl beruhigend wirkt oder der Duft von Zitrone die Laune pusht. Alles nur Ökotanten-Weisheiten, denkst du? Tja, dann hör mal her.

Tatsächlich steckt hinter der Aromatherapie, einem Teilbereich der Phytotherapie, eine wissenschaftlich anerkannte Therapieform, die in Psychotherapien, Spitälern und Pflegeheimen schon lange erfolgreich angewendet wird.

Allerspätestens seit Unternehmen wie Farfalla oder BalmBalm hübsch verpackte Duftmischungen und Duftlampen verkaufen, ist die Aromatherapie im Mainstream angekommen. Aber was steckt eigentlich dahinter? Wir klären auf.

1. Das Wirkprinzip der Aromatherapie

2. Das passiert, wenn wir schnuppern

Ätherische Öle sind in ihrer Struktur eng mit unseren körpereigenen Hormonen verwandt und wirken dementsprechend intensiv auf unseren Körper. Ihre Duftmoleküle treffen beim Einatmen auf die Riechschleimhaut und dort auf Millionen von Riechzellen und Flimmerhärchen. Sie werden in einen elektrischen Impuls umgewandelt, der dann in unser Gehirn – genauer gesagt ins limbische System – weitergeleitet wird. Dieser Teil unseres Gehirns reguliert unser Nerven- und Hormonsystem und ist zuständig für Emotionen und unser Erinnerungsgedächtnis. Die ätherischen Öle wirken somit über die Nase direkt auf unser Wohlbefinden.