Niederdorf BL: Acht Kühe und ein Kalb kippen in Lastwagen auf Schneefeld

Ein 72-jähriger Chauffeur fuhr mit seinem Tiertransporter aus Richtung Niederdorf BL kommend in der teils schneebedeckten Bennwilerstrasse bergwärts Richtung Bennwil, so die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung. Kurz vor einer Verzweigung blieb der besagte Lastwagen in der vereisten Strasse stecken. «Manövrierunfähig» rutschte das Fahrzeug langsam rückwärts, geriet in die angrenzende Wiese und kippte schliesslich um.