Kanada : Acht Mädchen erstechen 59-Jährigen auf offener Strasse

Acht Mädchen müssen sich nach dem gewaltsamen Tod eines 59-Jährigen in Kanada wegen Totschlags verantworten. Die Ermittler seien zu dem Schluss gelangt, dass die Jugendlichen den Mann am Sonntagmorgen in der Innenstadt von Toronto erstochen hätten, teilte die Polizei mit. Sie wurden in der Nähe des Tatorts festgenommen. Drei von ihnen sind 13 Jahre alt, drei 14 Jahre und zwei 16 Jahre.