Riga, Lettland : Acht Menschen sterben bei Brand in illegalem Hostel

Am Mittwochmorgen brach in einem Hostel in Riga ein Feuer aus. Acht Personen starben, sechs weitere Menschen mussten ins Spital gebracht werden.

1 / 4 Acht Menschen starben bei einem Brand in Riga. AFP Sechs weitere Menschen wurden laut Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mit Verbrennungen und Rauchvergiftungen ins Spital gebracht. AFP Nach Angaben von Rigas Bürgermeister Martins Stakis handelt es sich bei den meisten Opfern um Ausländerinnen und Ausländer. AFP

Bei einem Brand in einem Hostel sind in der lettischen Hauptstadt Riga acht Menschen gestorben. Sechs weitere Menschen wurden laut Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mit Verbrennungen und Rauchvergiftungen ins Spital gebracht. Nach Angaben von Rigas Bürgermeister Martins Stakis handelt es sich bei den meisten Opfern um Ausländerinnen und Ausländer.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in dem sechsstöckigen Gebäude ausgebrochen, das in der Innenstadt steht. Eine Zeugin sagte im lettischen Fernsehen, sie habe eine Explosion gehört. Das betroffene Gebäude ist laut Bürgermeister staatliches Eigentum des baltischen EU-Landes.

Fotos und Amateurvideos im Internet zeigen, wie offene Flammen und dichter Rauch aus dem obersten Geschoss in den Himmel aufstiegen. Mehrere Einheiten der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, hiess es. Staatspräsident Egils Levits drückte den Angehörigen der Opfer im lettischen Fernsehen sein Mitgefühl aus.

