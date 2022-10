Tim Schäcker : Acht Millionen Herzen gebrochen – Elevator Boy ist vergeben

Die freudige Botschaft teilten die beiden ihren Fans ganz im Influencer-Stil auf Tiktok und Instagram mit. So postete Claudia ein Video auf ihrem Tiktok-Kanal, wie sie in Paris in die Arme ihres Elevator Boys springt und ihn dann ganz romantisch küsst. Tim kommentierte daraufhin das Video mit den Worten «Je t’aime», also «Ich liebe dich».

Abendessen zu dritt

Doch damit nicht genug: Auf weiteren Posts posieren sie eng umschlungen vor dem Eiffelturm oder umarmen sich innig in den Pariser Strassen bei Nacht. Auch sieht man sie beim gemeinsamen Abendessen mit Elevator-Boy-Kollege Luis Freitag (22). Weiter sind auch immer wieder romantische Liebesbekundungen in den Captions der beiden zu finden. So schreibt Tim unter ein Bild seiner Liebsten: «The prettiest woman of Paris», also «die schönste Frau in Paris». Claudia antwortet daraufhin, dass sie «die glücklichste Frau der Welt» sei.