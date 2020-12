Waffen und Munition sichergestellt : Acht mutmassliche IS-Terroristen in Nordmazedonien festgenommen

Die nordmazedonischen Sicherheitskräfte verhafteten am Montag acht Personen, die im Verdacht stehen, der Terrororganisation IS anzugehören. Bei Durchsuchungen fand die Polizei Waffen, Munition und Baupläne für Sprengstoffwesten.

In Nordmazedonien hat die Polizei acht Menschen festgenommen, die unter Terrorverdacht stehen und Verbindungen zur Terrororganisation IS unterhalten haben sollen. Das teilte das Innenministerium in Skopje mit. Bei Durchsuchungen an mehreren Orten wurden demnach Waffen, Munition und Sprengkörper gefunden. In einer Chat-Gruppe der Gruppierung seien zudem Baupläne für Sprengstoffwesten entdeckt worden, hiess es aus dem Ministerium.