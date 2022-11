Neue Reformen: Acht Stunden aus der Zelle und Besuche am Abend – so sieht die U-Haft in Zürich aus

Die Reform der Untersuchungshaft ist landesweit immer wieder Thema – so auch im Kanton Zürich. Wie die Justizdirektorin Jacqueline Fehr am Montag im Gefängnis Pfäffikon vor den Medien sagte, setzt sie sich bereits seit Jahren für grundlegende Verbesserungen bei der U-Haft ein. Losgestossen habe dies ein Erlebnis 2015 in einem Untersuchungsgefängnis. Bei einem Durchgang an einem heissen Sommertag erfuhr sie, dass die Häftlinge nur ein Mal pro Woche duschen durften. Daraufhin habe sie umfassende Reformen der Haftbedingungen angeordnet.

Seither laufen Bemühungen, um einerseits den Zweck der Untersuchungshaft zu schützen, andererseits aber den Inhaftierten keine unnötigen Restriktionen aufzuerlegen. «Eine Verhaftung hat grosse Auswirkungen für die Betroffenen – auf ihre Lebensumstände wie auf ihr psychisches Befinden. Wir bemühen uns, diesen Auswirkungen zu begegnen», so Fehr. «Wir wollen Haftschäden so gut wie möglich vermeiden.»

Acht Stunden ausserhalb der Zelle

Während des gesamten Justizvollzugs stehe deshalb die Wiedereingliederung in die Gesellschaft im Vordergrund. Mirjam Schlup, Amtsleiterin Juwe, stellte die neuen Massnahmen im Einzelnen vor. So können sich Personen in U-Haft beispielsweise statt wie früher während einer Stunde heute bis zu acht Stunden ausserhalb der Zelle bewegen. Der Gruppenvollzug ermögliche es den inhaftierten Personen, ihren Tag freier zu strukturieren und damit ihre sozialen Kompetenzen und Selbständigkeit zu erhalten. In Ergänzung zu der traditionellen Beschäftigung wie Arbeit können Insassen zudem einen schulischen Unterricht besuchen. Auch bei den Besuchen gab es Reformen. Während früher Besuche von Angehörigen oder Bekannten nur während der Büroöffnungszeiten möglich waren, geht dies heute auch abends und am Wochenende.