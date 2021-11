Tages-Anzeiger – Acht Tipps, wie Sie fit durch den Winter kommen

Rauf auf den Everest

Die Ultra-Challenge Everesting gewann gerade in der Pandemie bei Velofahrern an Beliebtheit, da sie Radrennen oder -marathons im Pulk ersetzt und den Gümmeler trotzdem vor eine Herausforderung stellt. Denn dabei legt die Velofahrerin 8850 Höhenmeter an einem beliebigen Hang zurück und erklimmt somit bildlich den höchsten Berg der Erde.