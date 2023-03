Amoklauf in Hamburg: Polizei informiert

Die vom Amoklauf in Hamburg betroffenen Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibel-Auslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als «allmächtigen Gott und Schöpfer» und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die «Weltzentrale» ist in New York. In der Schweiz gibt es rund 19’000 Mitglieder. Mehr dazu erfährst du hier. (fur)