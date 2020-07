Idaho

Acht Tote bei Kollision von Kleinflugzeugen in den USA

Im US-Staat Idaho verunglückten zwei Kleinflugzeuge. Laut der Polizei gebe es vermutlich keine Überlegenden.

Die beiden Kleinflugzeuge sind nach dem Zusammenprall in einen See gestürzt. (5. Juli 2020)

Bei der Kollision zweier Kleinflugzeuge im Westen der USA sind mutmasslich acht Menschen ums Leben gekommen. Es gebe vermutlich keine Überlebenden, teilte am Montag die Polizei im Bundesstaat Idaho mit.

Die Maschinen waren am Vortag nach ihrem Zusammenprall in den Lake Coeur d'Alene gestürzt. Der See im Norden von Idaho ist ein beliebtes Ferienziel.