Astroworld in Houston, USA – Acht Tote bei Musikfestival von US-Rapper Travis Scott

Mindestens acht Menschen sterben am Astroworld-Festival von Travis Scott.

Bei einer möglichen Massenpanik am Astroworld-Festival in Houston, Texas, starben am Freitagabend mindestens acht Menschen. Dies berichtet «CNN» unter Berufung auf den örtlichen Feuerwehrchef, Samuel Peña. Ausserdem wurden zahlreiche Personen verletzt.