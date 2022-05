Buffalo, New York : Streamte er die Tat live? Amokläufer tötet mindestens acht Menschen

Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag (Ortszeit) in einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo. Nach Angaben der Polizei wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Darum gehts Mindestens acht Menschen sind in einem Supermarkt in Buffalo, New York erschossen worden.

Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend über den Vorfall.

Die lokale Polizei berichtet, der Täter sei festgenommen worden, gemäss NBC wurde er getötet.

Nach Schüssen in einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen gestorben. Das berichteten neben der US-Nachrichtenagentur AP am Samstag auch die TV-Sender NBC und ABC unter Berufung auf ungenannte Quellen.

Es blieb zunächst unklar, wie viele Menschen verletzt wurden und ob die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Zuvor hatte die Polizei des Ortes im Bundesstaat New York gemeldet, dass der Schütze festgenommen worden sei. NBC hatte dagegen zunächst berichtet, der Täter, der den Supermarkt mit einem Gewehr und militärartiger Ausrüstung betreten habe, sei getötet worden.

Streamte der Täter die Tat live?

Einer der Ermittler sagte der AP, die Untersuchung sei noch in der Anfangsphase, aber ein rassistisches Motiv werde nicht ausgeschlossen. Der Angreifer sei in den Tops Friendly Market in einem mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Viertel Buffalos gestürmt und habe möglicherweise den Angriff live im Internet gestreamt. Man untersuche, ob er auch irgendeine Stellungnahme ins Internet gestellt habe, sagte der Ermittler.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, schrieb am Samstag bei Twitter, sie beobachte die Lage nach dem Vorfall in einem Lebensmittelgeschäft in dem Ort sehr genau. «Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden.»

