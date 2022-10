Basel: Acht Verhaftungen in sechs Kantonen wegen Attacke auf Kinderfest

Zahlreiche Augenzeugen hielten die Attacke auf das Kinderfest am Sonntag in Basel fest.

In einer konzertierten Aktion wurden am Montag und Dienstag acht mutmassliche Angreifer in sechs Kantonen festgenommen.

Auf dem Marktplatz in Basel wurde am 8. Mai ein türkisches Kinderfest von mutmasslichen Anhängern der PKK attackiert.

Am Montag und Dienstag wurden in sechs Kantonen «in einer konzertierten Aktion» acht Personen im Auftrag der Basler Staatsanwaltschaft vorübergehend festgenommen. Nach einem neunten Tatverdächtigen werde gefahndet. Dies teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Festnahmen erfolgten in Zusammenhang mit einer Attacke auf ein türkisches Kinderfest in Basel am 8. Mai dieses Jahres. Damals hatten mutmasslich Anhänger der kurdischen PKK Teilnehmende des Fests attackiert.