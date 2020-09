In Landquart GR kam es am Donnerstagabend (10.9.2020) zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten.

Ein 37-Jähriger fuhr am Donnerstag kurz nach 19 Uhr in seinem hellbraunen Toyota Auris auf der Prättigauerstrasse von Grüsch in Richtung Landquart. Unmittelbar hinter ihm fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto und hinter diesem eine 75-jährige Lenkerin mit einem Mitfahrer. Gleichzeitig nahte aus der Gegenrichtung ein 26-Jähriger mit einem mit vier weiteren Personen besetzten weissen Lieferwagen. Bei der Örtlichkeit Felsenbach geriet das Auto des 37-Jährigen Toyotafahrers auf die Gegenspur und kollidierte dort frontal mit dem Lieferwagen. Der weisse Lieferwagen prallte rechts in die Leitplanke, wurde nach links abgewiesen und prallte dort wiederum frontal in das Auto der 75-Jährigen. Das Auto des vor ihr fahrenden 44-Jährigen wurde durch Kollisionsteile beschädigt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitagmorgen mitteilte.