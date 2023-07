Panne im Europa-Park: Passagiere müssen Bahn zu Fuss verlassen

Im Europa-Park in Rust in Deutschland kam es am Mittwoch zu einer technischen Störung bei der Attraktion Atlantica SuperSplash im Themenbereich Portugal.

Am Mittwochmittag kam es im Erlebnispark Europa-Park in Rust in Deutschland zu einer technischen Panne. Wie ein News-Scout berichtete, blieb die Bahn «Atlantica SuperSplash» im Themenbereich Portugal inmitten einer Fahrt stecken. Auf einem Bild von einem News-Scout sieht man zwei stehen gebliebene Wagen vor dem Höhepunkt der Achterbahn. Eine Handvoll Passagiere begibt sich auf dem Fluchtweg in Richtung Sicherheit.