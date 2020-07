«Schreit in euren Herzen!»

Achterbahn-Tutorial aus Japan geht viral

Trotz Corona haben viele Freizeitparks wieder geöffnet. Damit das nicht zu neuen Ausbrüchen führt, hat der Fuji-Q-Highland-Park das Schreien in der Achterbahn verboten.

Besondere Zeiten erfordern besondere Massnahmen. Und so hat der Fuji-Q-Highland-Park in der Nähe von Tokio unter anderem das Schreien auf Achterbahnen verboten, damit der rasante Ritt in luftiger Höhe keine neuen Corona-Ausbrüche zur Folge hat. So könnten beim lauten Schreien infektiöse Tröpfchen und Aerosole ausgestossen werden.