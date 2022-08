Deutschland : Achterbahnunfall im Legoland – 31 Verletzte, darunter zehn Kinder

Im Legoland im bayerischen Günzburg sind bei einem Achterbahnunfall am Donnerstag mehr als 30 Menschen verletzt worden. Es gebe mindestens 29 Leicht- und zwei Schwerverletzte, teilte die Polizei in Kempten mit. Demnach fuhr am Nachmittag an der Ein- und Ausstiegsstelle aus zunächst ungeklärter Ursache ein Zug auf einen dort stehenden auf. Laut der «Bild»-Zeitung befand sich einer der Verletzten wegen Quetschungen im Brustkorbbereich zeitweise sogar in Lebensgefahr, des Weiteren mussten 15 Personen zur Behandlung in ein Spital gebracht werden. Laut einem Polizeisprecher hätten die meisten Verletzten Prellungen und Schürfwunden erlitten. Bei den Verletzten handelt es sich um zehn Kinder, einen Jugendlichen und zwanzig Erwachsene.