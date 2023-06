Stockholm: Achterbahnwagen entgleist – ein Todesopfer

In Stockholm ist es in einem Vergnügungsgpark zu einem schweren Unfall gekommen.

In Schweden ist in einem Vergnügungspark eine mit Menschen besetzte Achterbahn entgleist. Es gebe ein Todesopfer und mehrere Verletzte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Schwere der Verletzungen sei noch nicht genau bekannt. Eine Sprecherin von Gröna Lund in der Hauptstadt Stockholm sagte dem Sender SVT, es seien mindestens zwei Personen verletzt worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, sollen mehrere Personen auf dem Rasen unter der Bahn gelegen haben. Sie wurden offenbar aus dem Wagen geschleudert.