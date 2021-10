Suche mit Hunden und Helikoptern : Achtjähriges Mädchen verschwindet beim Wandern spurlos

Das Kind war mit seiner Familie an der deutsch-tschechischen Grenze auf einer Bergwanderung unterwegs und verschwand aus noch unbekannten Gründen.

An der deutsch-tschechichen Grenze läuft seit Sonntag eine grossangelegte Suchaktion . Ein Achtjähriges Mädchen ist seit dann spurlos verschwunden.

Die Eltern aus dem Grossraum Berlin waren am Sonntag mit ihren beiden Kindern und einem Neffen auf dem Berg Cerchov wandern. Der auf Deutsch Schwarzkopf genannte Gipfel liegt etwa zwei Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt, etwa in der Mitte eines Dreiecks der Orte Waldmünchen, Furth im Wald und Domažlice. Die Kinder spielten den Angaben zufolge und entfernten sich von den Eltern. Als sie nicht mehr auffindbar waren, verständigte die Familie die Rettungskräfte. Während ein Sohn und der Neffe wiedergefunden wurden, blieb die achtjährige Tochter vermisst.

An der Suche beteiligten sich tschechische Behörden und bayerische Polizisten. Unter anderem waren zahlreiche Rettungshunde sowie mehrere speziell ausgebildete Personensuchhunde und zwei bayerische Polizeihelikopter im Einsatz. Auch etwa hundert Kräfte bayerischer Feuerwehren und die Bergwacht beteiligten sich.



Das Suchgebiet werde laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK nun ausgeweitet. Die Gegend ist bewaldet, in der Nacht und am Morgen lagen die Temperaturen im betroffenen Gebiet um den Gefrierpunkt.