Jetzt warnen die Experten von Mimikama.at – einem Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch – vor den Links. Denn die tatsächliche Adresse wird durch die XO-Kette verdeckt. So sehen Nutzer nicht, wohin der Link dieser Clickbait-Beiträge führt. Folgt man der Adresse, so landet man auf einer Profilviewer-Site. Nutzern wird dort versprochen, dass sie sehen können, wer ihr Profil besucht hat.

Zugriff auf Konto verloren

Was für schwerwiegende Folgen dies haben kann, zeigt der Fall einer 38-jährigen Schweizerin. Sie hat im Februar 2020 den Zugriff auf ihr Facebook-Konto verloren. Unbekannte Betrüger haben dann die Facebook-Freunde der Frau mit Nachrichten belästigt und in zwei Fällen mehrere Hundert Franken ergaunert. Sie hat bis heute keinen Zugriff auf ihr Konto .

So schützt du dich

Tatsächlich können solche Cyberangriffe vermieden werden. Dies weiss Manuela Sonderegger vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC). «Da die Angreifer Zugriff auf das Facebook-Konto haben, müssen diese an die Zugangsdaten der Frau gekommen sein. Das geschieht in den meisten Fällen über Phishing, kann aber auch über installierte Schadsoftware geschehen.» Daher sei es von Anfang an wichtig, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wo immer möglich eingeschaltet zu haben – auch bei Facebook. Beim sozialen Netzwerk findet sich die Funktion in den Sicherheits- und Log-in-Einstellungen.