Rückruf - Achtung! Bei diesem Gasgrill besteht Brandgefahr

Das Problem sei, dass der Druckregler im Grill nicht kompatibel mit schweizerischen Gasflaschen ist. Der Regler könne nicht richtig an die Gasflaschen angeschlossen werden und Gas womöglich austreten.

So überprüfst du den Druckregler

Konsumentinnen und Konsumenten, die einen «Boston Pro 3 R Turbo» besitzen, sollten überprüfen, ob ihr Gerät mit dem richtigen Druckregler ausgestattet ist. Wenn der Grill einen ausländischen, nicht-konformen Druckregler hat, dürfe man das Gerät nicht mehr nutzen, heisst es in einer Mitteilung. Man könne es in diesem Fall in einer Aldi-Suisse-Filiale zurückgeben und erhalte auch ohne Beleg den Kaufpreis zurück.