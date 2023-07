Roaming-Falle in den Ferien

Roaming-Falle vor allem bei Telefonaten

Zwar haben die Mobilfunk-Anbieter ihre Angebote inzwischen so angepasst, dass ihre Kundinnen und Kunden beim Internetzugang kaum noch in die Roaming-Falle tappen können. Beim Telefonieren sieht das jedoch ein wenig anders aus. So kann ein knapp einstündiges Telefonat in einem EU-Land 120 Franken kosten. Wer jedoch die richtige Option kauft, bezahlt hingegen nur rund 18 Franken.