Hund in Auto – das gilt es bei E-Autos zu beachten

Das ist passiert

In Rorschach SG verstarb am Sonntag ein Hund in einem Auto. Dieser wurde im Kofferraum in einer Hundebox zurückgelassen , wobei das Auto in der prallen Sonne stand. Ein Passant versuchte, dem Hund noch zu helfen, und schlug dafür die Autoscheibe ein.

Aufgepasst bei Elektroautos

Am Wochenende haben Kinder einen Hund in einem Porsche entdeckt. Dieser stand über eine längere Zeit in der prallen Sonne, weshalb sich die Kinder Sorgen um das Wohl des Hundes machten. Bevor die Scheiben eingeschlagen oder die Polizei gerufen wurde, kam die Autoinhaberin zurück. Wie sich dann herausstellte, wäre Scheiben einschlagen auch überhaupt nicht nötig gewesen – das Auto war auf 18 Grad runtergekühlt. Doch wie das, bei den aktuell heissen Temperaturen? «Die heutigen Elektroautos sind in der Regel klimatisiert», erklärt der 57-Jährige. Doch viele Passanten wissen das nicht. «Es besteht die Gefahr, dass Leute unüberlegt Scheiben einschlagen.» Deshalb sprach er die Problematik an und schlug der Porschelenkerin vor, jeweils darauf hinzuweisen. «Die Porsche-Fahrerin wird nun umgehend ein Hinweisschild an ihrem Auto anbringen, um Ärger zu umgehen.» Wer will schon, dass seine Autoscheibe zerschlagen wird, während der verängstigte Hund im Auto sitzt.