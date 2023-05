Haarverlust und UV-Strahlung: Deshalb solltest du deinen Scheitel regelmässig ändern

Ob Mittel- oder Seitenscheitel, links oder rechts: Nachdem man einmal die bevorzugte Scheitelposition gefunden hat, bleibt man oft so lange dabei, dass das Haar aus Gewohnheit in die richtige Position zurückfällt. Kommt dir bekannt vor? Dann ist es höchste Zeit, etwas zu ändern: Den Scheitel ab und an zu wechseln, sorgt nicht nur für frischen Wind. Es tut auch deiner Haargesundheit gut. Simone Rigliaco, Geschäftsinhaber und Hairstylist im Zürcher Coiffeursalon Liquid, weiss warum.



Simone Rigliaco ist Geschäftsinhaber und Hairstylist im Zürcher Coiffeursalon Liquid. Instagram/liquid.hairsalon

Altern durch die Umwelt

«Ist zum Beispiel der Mittelscheitel dein Erkennungsmerkmal, ist es auch immer die Mitte deiner Kopfhaut, die schädlichen Umwelteinflüssen und UV-Strahlung ausgesetzt ist», so der Coiffeur. «Ich rate meine Kundinnen und Kunden daher, immer mal wieder zu wechseln und locker mit dem Scheitel umzugehen.» Durch die dauerhafte Exposition leidet die Kopfhaut stärker als die restlichen Partien und altert schneller. Bei eher langem oder schwerem Haar kommt noch etwas hinzu: «Der ständige Zug in die immer gleiche Richtung kann dazu führen, dass der Scheitel auf Dauer breiter wird und das Haar an dieser Stelle dünner.»

Auch freie Radikale können über die Jahre bis an die Haarwurzel dringen und der Kopfhaut zusätzlich zu schaffen machen. Eine Belastung, die schönem Haar im Weg stehen kann.

Mehr Volumen als Extra

Es ist also ohnehin eine gute Idee, deinem Haar zuliebe mal von einem Mittel- auf einen Seitenscheitel zu wechseln. Das ist aber noch nicht alles. Rigliaco weiss: «Haben sich die Haare einmal an ihre Standardposition gewöhnt, fallen sie in die entsprechende Richtung und werden immer platter. Zur anderen Seite gekämmt stehen sie automatisch und sorgen so für mehr Volumen, ganz ohne aufwendige Föhnarbeit.»

Wie oft solltest du wechseln?

Bleibt noch eins zu klären: Wie häufig sollte der Wechsel stattfinden, um effektiv zu sein? Wenn du nur minimal nach links oder rechts wechseln möchtest, solltest du einmal wöchentlich den Stielkamm anlegen. Geht es bei dir radikaler zu – also von einem Mittel- zu einem tiefen Seitenscheitel oder andersherum – reicht der Wechsel auch weniger häufig. Der Experte mahnt aber dennoch: «Besonders an sonnigen Tagen sollte nie auf Sonnenschutz am Scheitel verzichtet werden.» Kommt das für dich nicht in Frage, sollten Cap oder Hut deine besten Begleiter sein – Sonnenbrand macht auch vor einem Scheitelwechsel keinen Halt.