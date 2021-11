2018 erwischte es den FCZ - Achtung, FC Basel – im Nikosia-Stadion herrscht Absturzgefahr

Am Donnerstagabend muss der FC Basel in der Conference League bei Omonia Nikosia antreten. Im gleichen Stadion erlebte der FC Zürich vor drei Jahren einen tiefen Fall.

FCZ-Profi Benjamin Kololli trifft 2018 gegen Larnaka – und stürzt beim Jubeln ab. SRF

Darum gehts Am Donnerstag (18.45) trifft der FC Basel in der Conference League auswärts auf Omonia Nikosia.

Im gleichen Stadion erlebte der FCZ vor drei Jahren einen kuriosen Zwischenfall.

Torschütze Benjamin Kololli stürzte beim Torjubel in den mehrere Meter tiefen Stadiongraben.

Ja, da ist das blamable Cup-Out bei Promotion-League-Club Étoile Carouge. Und ja, im Klassiker gegen den FC Zürich verspielte man in der 95. Minute zwei wichtige Punkte. Aber eigentlich läuft es beim grossen FC Basel in dieser Saison endlich wieder. Nach zwölf Spielen grüsst der FCB in der Super League vom Leader-Thron, hat (gemeinsam mit dem FCZ) die meisten Tore erzielt und die wenigsten kassiert.

Auch international geht die Rechnung nach der letztjährigen Zwangspause in dieser Saison wieder auf. Auch in der Conference-League-Gruppe stehen die Basler mit sieben Punkten aus drei Spielen auf Platz 1 und könnten schon am Donnerstag das Ticket für die K.o-Phase sichern. Dazu braucht der FCB aber auswärts gegen Omonia Nikosia auf jeden Fall einen Sieg.

Kolilli verschwindet im Graben

Aber Achtung, ausgerechnet im GSP-Stadion in der zypriotischen Hauptstadt herrscht Absturzgefahr! Das erlebte 2018 der FC Zürich – genauer gesagt der damalige FCZ-Profi Benjamin Kololli. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen AEK Larnaka in der Europa-League-Gruppenphase erzielt der Kosovare per Penalty den einzigen Treffer der Partie.

Um sein Tor gebührend feiern zu können, macht sich der Mittelfeldspieler zum Jubeln auf den Weg zu den mitgereisten FCZ-Fans – und verschwindet plötzlich. Im GSP-Stadion trennt ein über zwei Meter tiefer Stadiongraben das Spielfeld und die Zuschauerränge. In der Euphorie übersieht Kololli den kleinen Abgrund und stürzte prompt ab. Glück im Unglück für den Torschützen. Kololli bleibt bei der Aktion unverletzt und nach einigen Sekunden können seine Teamkollegen den heutigen Japan-Legionär aus dem Graben hieven.

3:1-Sieg gegen Nikosia im Hinspiel

FCZ-Gegner AEK Larnaka war damals nur für die Spiele in der Europa League ins GPS-Stadion ausgewichen. Omonia Nikosia trägt seine Heimpartien dagegen standardmässig in der knapp 23’000 Zuschauer fassenden Arena aus und empfängt nun am Donnerstagabend (18.45 Uhr) den FCB.

Angst vor einem Absturz in Zypern müssen die Basler keine haben. Im Hinspiel vor zwei Wochen gab es im Joggeli einen problemlosen 3:1-Erfolg. Den zweiten Treffer steuerte Topscorer Arthur Cabral vom Penaltypunkt aus bei. Der Brasilianer dürfte bei einem weiteren Strafstoss erneut anlaufen. Nach schon 23 Toren in dieser Saison dürfte Cabral beim Jubeln bereits so routiniert sein, dass auch der Graben im GSP-Stadion kein Hindernis sein wird.

1 / 4 Kololli überspringt die Absperrung und sieht den Stadiongraben zu spät. freshfocus Der FCZ-Profi stürzt rund zwei bis drei Meter in die Tiefe. freshfocus Seine Mitspieler müssen den Kosovaren wieder hochziehen. freshfocus