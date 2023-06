Buttikon SZ: Mit Nägeln durchsetzte Köder gefunden

Mit Nägeln durchsetzte Fleischköder wurden in den letzten Tagen in Buttikon bei der Polizei gemeldet.

Das ist passiert

Hundehaltende werden in Buttikon SZ zur Vorsicht ermahnt: Wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung am Montag schreibt, wurden in den vergangen Tagen zwei Meldungen erfasst, wonach im Bereich Linthstrasse/Mühlestrasse Fleischköder gefunden wurden, die mit Nägeln durchsetzt waren.