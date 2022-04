Zürich – «Achtung, Ihr Spritfresser tötet» – Aktivisten lassen Luft aus SUV-Reifen

Mittlerweile sollen sie auch in der Schweiz und in Deutschland aktiv sein.

Die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen von The Tyre Extinguishers sollen in Grossbritannien innerhalb eines Monats bei über 2000 SUVs die Luft aus den Reifen abgelassen haben.

«Neustes aus der Rubrik: Arsch***** tun Arsch****-Dinge», schrieb der Zürcher SVP-Politiker Michael Frauchiger kürzlich auf Twitter. Dazu postete er ein Schreiben von Aktivisten und Aktivistinnen der Klimabewegung The Tyre Extinguishers. Darin heisst es unter anderem: «Achtung, Ihr Spritfresser tötet. Wir haben bei einem oder mehreren Ihrer Reifen die Luft abgelassen. Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto. Wir haben das getan, weil das Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug enorme Folgen für andere hat.»

Wie die Organisation auf Anfrage mitteilt, startete die Aktion Anfang März in Grossbritannien. In einem Monat hätten die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen bei 2000 SUVs die Luft aus den Reifen abgelassen, unter anderem in London, Manchester, Liverpool und Cambridge. Das Ziel: «Wir wollen uns gegen den Klimawandel, die Luftverschmutzung und gefährliche Autofahrer wehren», teilen die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen mit. Mittlerweile sei es auch zu Aktionen in der Schweiz und in Deutschland gekommen. Laut der Organisation wurde noch kein Mitglied erwischt. «Falls die Polizei nicht anfängt, jeden Geländewagen permanent zu bewachen, kann uns niemand stoppen.»